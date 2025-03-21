Хельвани раскрыл, с кем Тагир Уланбеков может провести следующий бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Тагир Уланбеков, выступающий в наилегчайшем весе UFC, может провести поединок с экс-чемпионом Bellator представителем Японии Кёдзи Хоригути. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани.

По его сведениям, спортсмены могут встретиться на турнире UFC в Азербайджане. Ранее в прессе сообщалось, что спортивное мероприятие в этой стране может пройти летом этого года.

В общей сложности на счету Уланбекова в ММА 16 побед при двух поражениях. В настоящий момент он занимает 11-е место в рейтинге бойцов наилегчайшего веса. В активе Хоригути 34 победы при пяти поражениях.

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