Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белый дом показал фото Макгрегора с Дональдом Трампом и Илоном Маском

Белый дом показал фото Макгрегора с Дональдом Трампом и Илоном Маском
Комментарии

Пресс-служба Белого дома поделилась фотографией со встречи семьи бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с президентом США Дональдом Трампом. Также не встрече присутствовал миллиардер Илон Маск, который возглавляет созданный при Трампе Департамент эффективности правительства (DOGE) США.

«Встреча Конора Макгрегора с президентом Трампом в Овальном кабинете», — говорится в описании к фотографии.

Фото: The White House

Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ожидалось, что ирландец вернётся в октагон летом прошлого года для поединка с представителем США Майклом Чендлером, однако бой так и не состоялся из-за новой травмы Макгрегора.

Материалы по теме
Макгрегор нашёл нового «соперника». Звёздный боец воюет с правительством Ирландии
Макгрегор нашёл нового «соперника». Звёздный боец воюет с правительством Ирландии

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android