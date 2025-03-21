Белый дом показал фото Макгрегора с Дональдом Трампом и Илоном Маском

Пресс-служба Белого дома поделилась фотографией со встречи семьи бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с президентом США Дональдом Трампом. Также не встрече присутствовал миллиардер Илон Маск, который возглавляет созданный при Трампе Департамент эффективности правительства (DOGE) США.

«Встреча Конора Макгрегора с президентом Трампом в Овальном кабинете», — говорится в описании к фотографии.

Фото: The White House

Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ожидалось, что ирландец вернётся в октагон летом прошлого года для поединка с представителем США Майклом Чендлером, однако бой так и не состоялся из-за новой травмы Макгрегора.

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