Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Украинский боец UFC Данило Воеводкин дисквалифицирован на два года

Украинский боец UFC Данило Воеводкин дисквалифицирован на два года
Комментарии

Украинский боец смешанных единоборств Данило Воеводкин дисквалифицирован на 24 месяца. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Сообщается, что допинг-проба спортсмена, взятая 17 октября 2024 года, дала положительный результат на наличие мельдония – вещества, внесённого в список запрещённых в промоушене Даны Уайта.

24-месячная дисквалификация Воеводкина началась 10 ноября прошлого года, в день, когда он был временно отстранён от участия в поединках.

Воеводкин не провёл ни одного поединка в UFC. В лигу он пробился за счёт победы в претендентской серии Даны Уайта.

Материалы по теме
UFC объявил о дисквалификации бразильского бойца на год за допинг

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android