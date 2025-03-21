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Конор Макгрегор высказался о Дане Уайте, попавшем на обложку журнала Forbes

Конор Макгрегор высказался о Дане Уайте, попавшем на обложку журнала Forbes
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на попадание на обложку престижного журнала Forbes президента UFC Даны Уайта.

«Дана, поздравляю с попаданием на обложку Forbes. Человек, который помог мне возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, прикрепив своё фото с журналом.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Ранее пресс-служба Белого дома поделилась фотографией со встречи семьи Макгрегора с президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, возглавляющим Департамент эффективности правительства (DOGE) США.

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