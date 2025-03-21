Андрей Пуляев успешно прошёл процедуру взвешивания перед дебютным боем в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Пуляев принял участие в официальной церемонии взвешивания участников турнира UFC Fight Night 255, где его соперником станет представитель Великобритании Кристиан Данкан. Пуляев уложился в пределы среднего дивизиона, показав на весах 83,91 кг. Вес Данкана составил 84,36 кг.

Напомним, UFC Fight Night 255 состоится в ночь с 22 на 23 марта в Лондоне (Великобритания).

В активе Пуляева в смешанных единоборствах в настоящий момент девять побед при двух поражениях. На счету Данкана 10 побед и два поражения.

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