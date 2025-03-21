Результаты взвешивания участников UFC Fight Night 255 с главным боем Эдвардс — Брэди

В ночь с 22 на 23 марта мск в Лондоне (Великобритания) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. В преддверии соревнований прошла официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Взвешивание участников UFC Fight Night 255. Главный кард:

полусредний вес: Леон Эдвардс (77,56 кг) — Шон Брэди (77,11 кг);

полутяжёлый вес: Ян Блахович (92,98 кг) — Карлос Ульберг (92,98 кг);

полусредний вес: Гуннар Нельсон (77,11 кг) — Кевин Холланд (77,56 кг);

женский минимальный вес: Молли Маккэнн (52,61 кг) — Алексия Тайнара (52,61 кг);

лёгкий вес: Джордан Вученич (70,3 кг) — Крис Дункан (70,3 кг);

полулёгкий вес: Натаниэль Вуд (65,77 кг) — Морган Шарье (66,22 кг);

Прелимы:

лёгкий вес: Джей Херберт (70,76 кг) — Крис Падилья (70,3 кг);

наилегчайший вес: Лонир Кавана (57,15 кг) — Фелипе дос Сантос (56,69 кг);

тяжёлый вес: Марчин Тыбура (113,39 кг) — Мик Паркин (117,93 кг);

средний вес: Кристиан Лерой Данкан (84,36 кг) — Андрей Пуляев (83,91 кг).

Макгрегор применил навыки ММА на футбольном поле: