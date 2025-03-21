Прохазка не хочет ждать реванша Анкалаева и Перейры и нашёл себе следующего соперника

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка не исключил, что проведёт следующий поединок с победителем боя между экс-обладателем титула Яном Блаховичем и новозеландцем Карлосом Ульбергом.

«Говорят, Анкалаев и Перейра уже договорились о реванше. Я не хочу просто сидеть и ждать этого боя, я хочу быть активным. Так что возможно, что я проведу поединок с победителем боя, который пройдёт в эту субботу между Яном Блаховичем и Карлосом Ульбергом. Посмотрим. Пусть победит сильнейший. А я готов выступить с августа по октябрь. Что-то в этом роде», — сказал Прохазка в интервью The Schmo.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на UFC 311, Иржи победил нокаутом в третьем раунде американца Джамала Хилла.