Легендарная теннисистка Навратилова отреагировала на встречу Макгрегора и Трампа

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на встречу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась недавно в Белом доме.

На своей странице в социальных сетях Навратилова прокомментировала публикацию, посвящённую встрече Трампа и Макгрегора.

«Дональд Трамп обнимает Конора Макгрегора. Мужчина, который так жестоко изнасиловал женщину. Она оказалась в отделении неотложной помощи», — говорится в сообщении публикации.

«Птицы одного полёта», — написала Мартина.

Макгрегор плюнул в лицо фанату Хабиба: