Камару Усман ответил, с кем должен провести следующий бой Ислам Махачев

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман предположил, какой поединок мог бы организовать промоушен для действующего чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я бы сказал, что Ислам Махачев мог бы подраться с Джастином Гэтжи», — сказал Усман на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

В настоящий момент Джастин Гэтжи занимает третье место в рейтинге бойцов лёгкого дивизиона. В общей сложности в смешанных единоборствах он провёл 31 поединок, где одержал 26 побед и потерпел пять поражений. На счету Махачева 27 побед и одно поражение.

Махачев проводит удушающий бывшему спарринг-партнёру Топурии: