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Анкалаев поддел Джона Джонса за отказ от боя с Аспиналлом и вызвал его на поединок

Анкалаев поддел Джона Джонса за отказ от боя с Аспиналлом и вызвал его на поединок
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обратился к чемпиону UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцу Джону Джонсу.

«Цыплёнок Джонс не хочет драться с Томом Аспиналлом. Пусть возвращается в полутяжёлый вес и сразится со мной – Большим Анком. Хватит бегать!» — написал Анкалаев в соцсетях.

Фото: Соцсети Магомеда Анкалаева

Анкалаев сопроводил свой пост отредактированным фото цыплёнка с головой Джонса, который якобы говорит: «Том Аспиналл ничего не доказал, он ничего не сделал».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. На кону стоял титул UFC в полутяжёлом весе. Победу одержал Магомед единогласным решением судей.

В последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича. Для Костлявого эта защита титула стала первой в тяжёлом весе.

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