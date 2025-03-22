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Леон Эдвардс — Шон Брэди: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Леон Эдвардс — Шон Брэди: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
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В ночь с 22 на 23 марта мск в Лондоне (Великобритания) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255, в главном поединке которого встретятся британец Леон Эдвардс и представитель США Шон Брэди.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Леон Эдвардс — Шон Брэди
23 марта 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Шон Брэди

Прямая трансляция турнира будет вестись на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

В общей сложности на счету Эдвардса в смешанных единоборствах 22 победы при четырёх поражениях. В активе Брэди 17 побед и одно поражение.

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