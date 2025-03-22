UFC Fight Night 255: прямой эфир, как и где смотреть онлайн трансляцию

В ночь с 22 на 23 марта мск в Лондоне (Великобритания) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255, в главном поединке которого встретятся британец Леон Эдвардс и представитель США Шон Брэди. В согласном событии спортивного мероприятия поединок проведут поляк Ян Блахович и Карлос Ульберг из Новой Зеландии. Также на турнире выступит россиянин Андрей Пуляев, для которого это будет дебют в лиге Даны Уайта. Его соперником станет британец Кристиан Лерой Данкан.

Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также спортивное мероприятие можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

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