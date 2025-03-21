Тони Йока проведёт бой против Арслана Яллыева 17 мая в Париже

Известный французский супертяжеловес Тони Йока свой следующий бой проведёт 17 мая на родине в Париже против непобеждённого российского тяжеловеса Арслана Яллыева. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил сам Йока, опубликовав там официальную афишу турнира.

Тони Йока — Арслан Яллыев Фото: Страница Тони Йоки в социальных сетях

Напомним, Йока предыдущий поединок проводил в сентябре 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над британцем Ламахом Григгсом.

Что касается Яллыева, то он последний бой провёл в ноябре 2024 года и победил там единогласным решением судей Германа Скобенко. В активе Яллыева 16 проведённых боёв, и во всех он одержал победы, причём в 10 из них досрочно.