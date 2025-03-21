Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Йока проведёт бой против Арслана Яллыева 17 мая в Париже

Тони Йока проведёт бой против Арслана Яллыева 17 мая в Париже
Комментарии

Известный французский супертяжеловес Тони Йока свой следующий бой проведёт 17 мая на родине в Париже против непобеждённого российского тяжеловеса Арслана Яллыева. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил сам Йока, опубликовав там официальную афишу турнира.

Тони Йока — Арслан Яллыев

Тони Йока — Арслан Яллыев

Фото: Страница Тони Йоки в социальных сетях

Напомним, Йока предыдущий поединок проводил в сентябре 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над британцем Ламахом Григгсом.

Что касается Яллыева, то он последний бой провёл в ноябре 2024 года и победил там единогласным решением судей Германа Скобенко. В активе Яллыева 16 проведённых боёв, и во всех он одержал победы, причём в 10 из них досрочно.

Материалы по теме
Экс-чемпион мира по боксу украл миллионы у баскетболистов, но сам угодил в чью-то игру
Экс-чемпион мира по боксу украл миллионы у баскетболистов, но сам угодил в чью-то игру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android