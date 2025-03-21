Джей Опетайя проведёт защиту титула 13 мая в Австралии

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Джей Опетайя (27-0, 21 КО) свой следующий бой проведёт 13 мая на родине в Австралии, где во второй раз будет защищать свой титул против непобеждённого итальянского претендента Клаудио Скео (17-0, 9 КО). Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Напомним, что Опетайя свой последний бой проводил в январе 2025 года, и одержал там победу чистым нокаутом в четвёртом раунде над Дэвидом Нуикой.

Что касается Скео, то его предыдущий поединок состоялся в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом во втором раунде колумбийского боксёра Орландо де Хесуса Эстраду.