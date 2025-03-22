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Имам Хатаев — Дурваль Элиас Паласио: ориентировочное время начало боя — 12:00 мск

Имам Хатаев — Дурваль Элиас Паласио: ориентировочное время начало боя — 12:00 мск
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Завтра, 22 марта, в Сиднее (Австралия) на арене «Кудос Банк Арена» состоится большой вечер профессионального бокса, в основном карде которого состоится бой между непобеждённым российским проспектом полутяжёлого дивизиона Имамом Хатаевым и аргентинцем Дурвалом Элиасом Паласио.

Противостояние начнётся не ранее 12:00 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет в прямом эфире на телеканале DAZN. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Хатаев имеет в своём активе 9 проведённых боёв, и во всех одержал досрочные победы. Паласио провёл 17 поединков (14 побед при всего 3 поражениях).

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