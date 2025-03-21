Карлос Ульберг высказался о предстоящем поединке с Яном Блаховичем

Новозеландский полутяжеловес UFC Карлос Ульберг высказался по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Яна Блаховича, с которым сразится в соглавном событии турнира UFC Fight Night 255 в Лас-Вегасе.

«Если посмотреть на текущий расклад, то у меня сейчас серия из семи побед – самая длинная победная серия в полутяжёлом весе. И, думаю, после боя с Блаховичем я заслужу право побороться за титул», — приводит слова Ульберга MMA Junkie.

Напомним, турнир UFC Fight Night 255 состоится в ночь с 21 на 22 марта в Лас-Вегасе (США). Ульберг выйдет на этот бой на серии из семи побед, в то время как Блахович свой последний поединок проводил в июле 2023 года, где потерпел поражение раздельным решением судей от Алекса Перейры.