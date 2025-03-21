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«Он бы меня порвал». Джейк Пол назвал боксёра, которого опасается больше всех

«Он бы меня порвал». Джейк Пол назвал боксёра, которого опасается больше всех
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Популярный блогер, а также профессиональный боксёр-супертяжеловес Джейк Пол в одном из своих интервью рассказал, что больше всего не хотел бы встретиться в ринге с ныне действующим обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе, а также обычным чемпионом WBA в этой весовой категории Дэвидом Бенавидесом.

«Я побью Канело, я побью кучу народу, но я не побью Дэвида Бенавидеса. Он бы меня порвал. Этот парень – другой уровень», — приводит слова Пола Аlloutfighting.

Напомним, Пол свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей 58-летнего легендарного Майка Тайсона.

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