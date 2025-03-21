Роуз Намаюнас вернётся в октагон 14 июня в США

Бывшая чемпионка UFC в женской наилегчайшей весовой категории, американка Роуз Намаюнас свой следующий бой планирует провести 14 июня в Атланте (США) на очередном турнире UFC Fight Night, где сразится со своей соотечественницей Мирандой Мэверик.

Напомним, что Намаюнас свой предыдущий поединок проводила в ноябре 2024 года, где она потерпела поражение единогласным решением судей от Эрин Блэнчфилд.

Что касается Мэверик, предыдущий поединок провела в декабре 2024 года и одержала там победу единогласным решением судей над Джейми-Лин Хорт. В настоящий момент Мэверик идёт на серии из четырёх победных поединков.