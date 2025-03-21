«Для россиян ничего не меняется». Папин — про включение бокса в программу ОИ-2028

Российский боксёр Алексей Папин прокомментировал решение сессии МОК о включении бокса в программу Олимпийских игр – 2028.

«С одной стороны, хорошая новость, но с другой… Для наших спортсменов глобально ничего не меняется. МОК признал World Boxing, что было ожидаемо, так как это организация, специально созданная в противовес IBA. Западный мир сейчас таков, что что-то наше он признаёт либо со скрипом, либо вообще не будет признавать. Теперь бокс на Олимпиаде есть, но всё равно без российских спортсменов. И какой от этого толк? Как будто бы теперь ещё сложнее нашим попасть на Игры. Посмотрим, как дела сложатся дальше, но я не сомневался, что бокс оставят в программе Олимпиады. Ключевое здесь — сумеем ли мы добиться допуска туда российских спортсменов. И надо ли сейчас это, в принципе, с учётом того, как это прекрасное соревнование опошлилось в последние годы», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Папин в настоящий момент залечивает травму ноги, полученную в процессе подготовки к бою, который должен был состояться в феврале в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».