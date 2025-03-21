Джордж Камбосос и Джейк Уилли прошли взвешивание

Сегодня, 21 марта, в Сиднее (Австралия) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников большого вечера профессионального бокса, где главным событием шоу станет бой бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории Джорджа Камбососа против австралийца Джейка Уилли.

Оба боксёра успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Джорд Камбосос — 63,2 кг;

Джейк Уилли — 63,3 кг.

Также основной кард турнира откроет бой перспективного чеченского нокаутёра полутяжёлого дивизиона, призёра ОИ-2020 Имама Хатаева против аргентинца Дурваля Паласио. Боксёры также сделали вес.

Имам Хатаев — 79,8 кг;

Дурваль Паласио — 79,9 кг.