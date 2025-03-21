Пуляев: слово Александра Шлеменко для меня на первом месте

Дебютант ведущей организации мира смешанных единоборств (UFC) россиянин Андрей Пуляев лестно высказался об экс-чемпионе Bellator Александре Шлеменко, который помогал ему готовиться к дебютному поединку в UFC.

«Конечно, Александр Шлеменко всегда принимает участие в моей подготовке, его слово всегда на первом месте для меня.

В моём углу должны были быть Андрей Корешков и Шараф Давлатмуродов, однако у Андрея задержалась выдача паспорта, получил он его только вчера, поэтому он не сможет присутствовать, будет готовиться к своему поединку в США 4 апреля. А я с Шарафом буду», — сказал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, Пуляев проведёт бой 22 марта в Лондоне на турнире UFC Fight Night 255, где его ожидает противостояние с англичанином Кристианом Дунканом.