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«Даже инструкция на русском языке». Пуляев — про отношение к бойцам в UFC

«Даже инструкция на русском языке». Пуляев — про отношение к бойцам в UFC
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Перспективный российский средневес UFC Андрей Пуляев рассказал о высоком уровне организации ведущего промоушена мира смешанных единоборств (UFC).

«Ну, слава богу, у меня вес всегда хорошо уходит, безболезненно. Нет никаких проблем. В этот раз скинул за месяц 12 кг — чувствую себя отлично. Уже восстанавливаюсь, набираю вес. Благо UFC заботится о спортсменах. Выдают специальные напитки восстановительные, говорят, когда и во сколько их нужно выпить.

Я вам больше скажу, выдают уже всё в шейкерах, всё размешано — остаётся только выпить. Есть даже инструкция на русском языке.

Стоит отметить ещё и питание, помимо того, что я уже перечислил, меня ещё и кормят три раза в день. Дают ту еду, которую я хочу, которую я выбрал. Ну и вот восстановительные моменты. Витамины мне выдали, даже мазь для весогонки, костюм для весогонки — обеспечили всем», — сказал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, Пуляев свой дебютный бой в UFC проведёт 22 марта в Лондоне на UFC Fight Night 255, где сразится с аргентинцем Кристианом Данканом.

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