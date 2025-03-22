Андрей Пуляев поделился ожиданиями перед дебютом в UFC

Российский средневес Андрей Пуляев дал комментарий по поводу предстоящего дебюта в самом влиятельном промоушене мира смешанных единоборств (UFC).

«Конечно, бой знаковый для меня, но волнения особого я пока не испытываю. Сейчас задача — настроить себя, восстановиться и хорошо подойти к поединку. Наверное, мандраж начнётся ближе к поединку. И чем ближе бой — тем больше волнение будет», — сказал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, 22 марта в Лондоне (Великобритания) Пуляев проведёт бой против аргентинца Кристиана Дункана в рамках турнира UFC Fight Night 255.