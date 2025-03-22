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Пуляев: у меня хороший, крепкий соперник. Для дебюта оппонент тяжёлый

Пуляев: у меня хороший, крепкий соперник. Для дебюта оппонент тяжёлый
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Российский боец средней весовой категории Андрей Пуляев высказался по поводу предстоящего поединка против аргентинца Кристиана Данкана, с которым проведёт свой дебютный бой под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств (UFC).

«Данкан — хороший крепкий соперник, середняк промоушена. Для дебюта, конечно, оппонент тяжёлый, но выбирать здесь не приходится. Буду стараться выиграть», — сказал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, что Пуляев и Данкан проведут бой между собой на турнире UFC Fight Night 255, который состоится 22 марта в Лондоне (Великобритания).

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