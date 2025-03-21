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Джей Опетайя высказался о возможном поединке против Дмитрия Бивола

Джей Опетайя высказался о возможном поединке против Дмитрия Бивола
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Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя заявил о готовности провести бой против абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола.

«Бой с Биволом? Я испытываю к Дмитрию огромное уважение. С радостью подерусь с ним, разделю с ним ринг. Думаю, он великий боец, и я хотел бы разделить ринг с великим боксёром. Я не ищу лёгких боёв, я ищу масштабные бои. А это масштабный бой. Но вообще мой фокус — это чемпионские пояса», — приводит слова Опетайи The Ring.

Напомним, Опетайя уже официально анонсировал свой следующий бой, который состоится 13 мая в Австралии, где он будет во второй раз защищать свой титул в бою против итальянца Клаудио Скео.

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