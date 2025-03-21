KSI и Диллон Дэнис отменили бой за восемь дней до турнира

Боксёрский поединок между известным блогером KSI и популярным грэпплером, представителем ММА Диллоном Дэнисом, отменён.

«Из-за болезни KSI турнир Misfits Boxing Unfinished Business, запланированный на 29 марта в Манчестере, был отменён. Дальнейшие новости по этому поводу будут опубликованы на следующей неделе», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой промоушена Misfits Boxing, одним из учредителей которой является KSI.

Напомним, бой между KSI и Дэнисом должен был состояться 29 марта в Манчестере (Англия). Стоит отметить, что Дэнис готовился к этому поединку в одном зале с экс-чемпионом UFC Алексом Перейрой.