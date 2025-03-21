Леон Эдвардс и Шон Брэди встретились лицом к лицу перед боем

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс и один из рейтинговых бойцов полусреднего дивизиона Шон Брэди провели дуэль взглядов перед своим очным противостоянием, которое возглавит турнир UFC Fight Night 255, запланированный на 22 марта в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Эдвардс свой предыдущий поединок проводил в августе 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона в этом весе Белала Мухаммада.

Что касается Брэди, то он свой последний бой провёл в сентябре 2024 года и одержал там победу единогласным судейским решением над Гилбертом Бёрнсом.