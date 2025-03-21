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Андрей Пуляев и Кристиан Дункан провели дуэль взглядов

Андрей Пуляев и Кристиан Дункан провели дуэль взглядов
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Российский средневес UFC Андрей Пуляев провёл дуэль взглядов с британцем Кристианом Дунканом, с которым проведёт свой дебютный поединок под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств (UFC).

Напомним, бой между Пуляевым и Дунканом состоится 22 марта в Лондоне (Великобритания) на турнире UFC Fight Night 255.

Пуляев имеет послужной список из девяти побед при всего двух поражениях. Его последний бой состоялся в августе 2024 года, где он победил единогласным решением судей Лиама Андерсона в отборочном проекте Даны Уайта (Dana White's Contender Series — Contender Series 2024: Week 3).

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