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Имам Хатаев — Дурваль Элиас Паласио: онлайн-трансляция боя начнётся в 12:00 мск

Имам Хатаев — Дурваль Элиас Паласио: онлайн-трансляция боя начнётся в 12:00 мск
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22 марта в Сиднее (Австралия) состоится грандиозный вечер профессионального бокса, в основном карде которого российский нокаутёр полутяжёлой весовой категории Имам Хатаев сразится в рейтинговом противостоянии с аргентинцем Дурвалем Элиасом Паласио.

Онлайн-трансляция этого боя начнётся в 12:00 по московскому времени. В прямом эфире этот поединок будет показан на канале DAZN. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Напомним, Имам Хатаев имеет безупречный послужной список, который состоит из девяти досрочных побед в девяти поединках. Дурваль Элиас Паласио провёл 17 поединков (14 побед при всего трёх поражениях).

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