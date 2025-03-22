Тренер Мартина Баколе рассказал о планах боксёра до конца 2025 года

Тренер известного африканского супертяжеловеса Мартина Баколе Билли Нельсон уверен, что его подопечный до конца этого года сможет стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.

«После того как Мартин сделает свою работу в бою с Аджагбой в мае, мы вернёмся туда, где были до поединка с Паркером. Все знают, что нужно избегать Мартина Баколе, и все знают, что в феврале это был не он. Когда он уберёт Аджагбу, он вернётся на третье место в рейтинге IBF, заняв место Аджагбы, и я надеюсь, что они объявят финальный элиминатор между Мартином и Чисорой. Я думаю, что именно это и произойдёт до конца 2025 года», — приводит слова Нельсона Boxing Scene.

Напомним, действующим чемпионом IBF в супертяжёлом является Даниэль Дюбуа, но летом 2025 года он планирует провести реванш с обладателем всех остальных титулов в этом весе Александром Усиком.