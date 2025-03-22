Скончался бывший чемпион мира в тяжёлом весе легендарный Джордж Форман

В возрасте 76 лет ушёл из жизни олимпийский чемпион по боксу, двукратный чемпион мира в тяжёлом весе Джордж Форман. Об этом сообщила семья спортсмена в социальных сетях.

Форман родился 10 января 1949 года в Техасе и стал знаменитым в 1970-е годы, когда стал обладателем титула чемпиона мира в тяжёлом весе. После временного ухода из спорта он вернулся в бокс в 1987 году и в 1994 году вновь завоевал чемпионский титул в возрасте 45 лет, что сделало его самым возрастным чемпионом в истории тяжёлого веса.

30 октября 1974 года состоялся один из самых известных боксёрских поединков XX века с участием на тот момент действующего чемпиона Формана и легендарного Мохаммеда Али. Этот бой получил название «Грохот в джунглях», в нём Джордж потерпел первое поражение в карьере.

Всего за карьеру Форман провёл 81 бой, одержав 76 побед (68 — нокаутом) и потерпев пять поражений.