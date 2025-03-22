Леон Эдвардс — Шон Брэди: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 22 на 23 марта мск в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. Его главным событием станет поединок в полусреднем весе между американцем Шоном Брэди и британским бойцом с ямайскими корнями Леоном Эдвардсом.

Прямая трансляция боя Леон Эдвардс — Шон Брэди, как и других интересных поединков турнира, будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Ориентировочное время начала боя — 1:30 мск. Также спортивное мероприятие можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств UFC Fight Night 255 в Лондоне.

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