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UFC Fight Night 255: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

UFC Fight Night 255: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале
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В ночь с 22 на 23 марта мск в столице Великобритании Лондоне пройдёт вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 255. Его главным событием станет бой в полусреднем весе между американцем Шоном Брэди и британцем Леоном Эдвардсом.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Леон Эдвардс — Шон Брэди
23 марта 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Шон Брэди

Прямая трансляция боя Леон Эдвардс — Шон Брэди, а также других поединков UFC Fight Night 255, будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ» с 20:00 мск. Также турнир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств UFC Fight Night 255 в Лондоне.

Видео: Джон Джонс — главный рекордсмен UFC

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