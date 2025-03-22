UFC Fight Night 255: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 22 на 23 марта мск в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. Его главным событием станет поединок в полусреднем весе между американцем Шоном Брэди и британским бойцом с ямайскими корнями Леоном Эдвардсом.

Предлагаем вашему вниманию полный список участников этого турнира:

Основной кард:

Леон Эдвардс — Шон Брэди;

Ян Блахович — Карлос Ульберг;

Гуннар Нельсон — Кевин Холланд;

Молли Маккэнн — Алексия Тайнара;

Джордан Вученич — Крис Данкан;

Натаниэль Вуд — Морган Шарье.

Предварительный кард:

Джей Херберт — Крис Падилья;

Лонир Кавана — Фелипе дос Сантос;

Марчин Тыбура — Мик Паркин;

Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев;

Шона Бэннон — Пуджа Томар;

Натан Флетчер — Каолан Логран;

Гурам Кутателадзе — Кауе Фернандес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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