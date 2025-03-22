UFC Fight Night 255: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 22 на 23 марта мск в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. Его главным событием станет поединок в полусреднем весе между американцем Шоном Брэди и британским бойцом с ямайскими корнями Леоном Эдвардсом.
Предлагаем вашему вниманию полный список участников этого турнира:
Основной кард:
Леон Эдвардс — Шон Брэди;
Ян Блахович — Карлос Ульберг;
Гуннар Нельсон — Кевин Холланд;
Молли Маккэнн — Алексия Тайнара;
Джордан Вученич — Крис Данкан;
Натаниэль Вуд — Морган Шарье.
Предварительный кард:
Джей Херберт — Крис Падилья;
Лонир Кавана — Фелипе дос Сантос;
Марчин Тыбура — Мик Паркин;
Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев;
Шона Бэннон — Пуджа Томар;
Натан Флетчер — Каолан Логран;
Гурам Кутателадзе — Кауе Фернандес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.
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