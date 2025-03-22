Титулованный советский боксёр скончался в возрасте 64 лет

Трёхкратный чемпион Москвы, финалист Кубка СССР, победитель и призёр всесоюзных и международных турниров россиянин Павел Котов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Котова», — говорится в телеграм-канале организации.

В пятницу (21 марта) во время вечерней тренировки Котову стало плохо, и он резко потерял сознание. Не дождавшись скорой помощи, Котов скончался на месте. Точной причины смерти не установлено, но, по предварительной информации, она наступила из-за проблем с сердцем.