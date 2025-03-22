Себастьян Фундора и Чордейл Букер прошли взвешивание

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания накануне завтрашнего вечера бокса, где главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяна Фундоры против Чордейла Букера.

Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Фундора — 69,3 кг;

Букер — 69,2 кг.

Фундора свой предыдущий поединок проводил в марте 2024 года, где он неожиданно для многих одержал победу судейским решением над экс-чемпионом мира в первом среднем дивизионе Тимофеем Цзю. Что касается Букера, то он последний бой провёл в июне 2024 года и победил там техническим нокаутом в третьем раунде Демьена Чавеса.