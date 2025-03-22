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Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном поединке с Саулем Альваресом

Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном поединке с Саулем Альваресом
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд дал комментарий по поводу ожидаемого поединка против звёздного мексиканского чемпиона WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса, с которым планирует встретиться в сентябре 2025 года в Саудовской Аравии.

«Точно не знаю. Никто не знает. Ведь то же самое я думал и в преддверии боя с Эрролом Спенсом. То же самое и по поводу Канело. Все знают, что он хорош: большой, сильный, с отличным таймингом. Хорошие движения головой, хорошие навыки контрпанчера. Все это знают. Никто никогда не видел Кроуфорда в 76 кг. Никто не знает, сможет ли Кроуфорд держать такие плюхи. Никто не знает, сможет ли Канело пойти в рубку со мной. Никто не знает, сможет ли он теснить меня. Да, на первый взгляд у него преимущество, ведь он в этом весе уже давно. Но никто не знает, как оно будет на самом деле. Именно поэтому бойцы и проводят бои», — приводит слова Кроуфорда Boxing Scene.

Напомним, у Альвареса уже официально назначен бой на 3 мая в Саудовской Аравии, где он сразится за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с кубинцем Уильямом Скуллом.

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