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«Этот бой состоится». Дана Уайт — об ожидаемом поединке Джона Джонса с Аспиналлом

«Этот бой состоится». Дана Уайт — об ожидаемом поединке Джона Джонса с Аспиналлом
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Президент UFC Дана Уайт объявил новые подробности по поводу организации боя между чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и действующим обладателем временного титула в этом дивизионе Томом Аспиналлом.

«Этот бой состоится. Сделка уже почти заключена, но пока не до конца. Не настолько, чтобы я мог прямо сейчас объявить дату. Осталось решить, когда именно он состоится, подписать контракты и завершить все формальности.

Мы с командой считаем, что это, вероятно, самый большой бой в тяжёлом весе, который мы когда-либо организовывали. Когда мы доведём дело до конца, официально анонсируем бой и начнём его продвижение, это станет крупнейшим поединком в истории UFC среди тяжеловесов», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу TNT Sports.

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