Иман Хелиф рассказала, как её семья пережила волну критики во время Олимпиады

Победительница Олимпиады-2024 в женском боксёрском турнире алжирка Иман Хелиф рассказала о том, как на её семью и на её психику повлияла публичная критика во время Олимпиады в Париже.

«Конечно, это повлияло на меня, на мою семью тоже. На маму, например, очень сильно. Ей пришлось почти каждый день ходить в больницу. Других родственников это тоже затронуло, да вообще все в Алжире отчасти ощутили это давление. Всё это, естественно, отразилось на моей семье и на моей психике», — приводит слова Хелиф ITV.

Напомним, в конце 2024 года французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчёт о гендерном тесте Хелиф, пройденный в 2023 году. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки выявлено наличие тестикул и микропениса.