Имам Хатаев победил Дурваля Элиаса Паласио, впервые пройдя всю дистанцию

Только что в Сиднее (Австралия) российский нокаутёр, выступающий в полутяжёлой весовой категории, Имам Хатаев одержал свою десятую досрочную победу подряд в десяти поединках на профессиональном ринге, одолев аргентинца Дурваля Элиаса Паласио.

С самого старта поединка Хатаев пошёл в атаку и оказывал постоянное давление на своего соперника. Паласио пытался отвечать на каждую атаку россиянина, но явно уступал в технике Хатаеву.

В четвёртом раунде аргентинец оказался в нокдауне после пропущенного прямого в голову, а затем выдержал шквальные атаки россиянина в середине раунда, и эпизодами доносил в ответ и свои удары в голову Хатаева.

В пятом раунде с Хатаева без предупреждений был снят один балл за удар ниже пояса, что ещё больше сподвигло аргентинца идти в наступление, чтобы выровнять ход поединка.

Во второй половине боя у Хатаева серьёзно созрела гематома над правым глазом, и после каждого раунда врач проверял обзор видимости у россиянина, оценивая степень урона. Имам стал больше уделять внимания защите и действиям на контратаках, но пропускать стал заметно больше ударов, чем в первой половине боя.

В итоге бой продлился всю отведённую дистанцию в 10 раундов и все трое судей единогласно отдали победу Хатаеву — со счётом 99:89 и 98:93 (дважды).

Для Хатаева это был первый в карьере поединок, который продлился все отведённые раунды.