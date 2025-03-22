Леон Эдвардс: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

22 марта в Лондоне (Великобритания) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. В главном событии турнира пройдёт поединок между бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом и одним из ведущих бойцов полусреднего дивизиона Шоном Брэди.

Леон Эдвардс

Рост: 182 см

Размах рук: 183 см

Весовая категория: полусредняя

Рекорд: 22-4 (1 NC)

Место в рейтинге UFC: 1

Свой предыдущий бой Эдвардс проводил в августе 2024 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона в этом весе Белала Мухаммада, уступив ему чемпионский титул.

Трансляцию поединка и турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.