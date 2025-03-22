Шон Брэди: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

22 марта в Лондоне (Великобритания) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. В главном событии турнира пройдёт поединок между экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом и одним из рейтинговых полусредневесов UFC Шоном Брэди.

Шон Брэди

Рост: 175 см

Размах рук: 177 см

Весовая категория: полусредняя

Рекорд: 17-1

Место в рейтинге UFC: 5

Свой предыдущий бой Брэди проводил в сентябре 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Гилбертом Бёрнсом.

Трансляцию поединка и турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.