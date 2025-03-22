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Майк Тайсон выразил слова соболезнования родным и близким Джорджа Формана

Майк Тайсон выразил слова соболезнования родным и близким Джорджа Формана
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон выразил слова соболезнования близким и родственникам ушедшего из жизни легендарного чемпиона прошлых лет Джорджа Формана.

«Соболезную семье Джорджа Формана. Его вклад в бокс никогда не будет забыт», — написал Тайсон на своей странице в социальных сетях.

Вечером 21 марта стало известно о том, что Форман скончался на 77-м году жизни. О тяжёлой утрате сообщила семья легендарного спортсмена, не уточняя причины смерти.

За свою длинную профессиональную карьеру Форман успел провести 81 бой, одержав 76 побед (68 — нокаутом) и потерпев при этом всего пять поражений.

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