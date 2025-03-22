Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Масвидаль заявил, что готов поставить дом на победу Топурии в бою с Махачевым

Масвидаль заявил, что готов поставить дом на победу Топурии в бою с Махачевым
Комментарии

Известный ветеран ММА Хорхе Масвидаль заявил о том, что готов поставить свой дом на победу чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии в потенциальном поединке против действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева.

«Я бы поставил дом на Илию. Я видел, как Илия справляется с высококлассными борцами — теми, кто занимается этим с детства. С олимпийцами. Одна ошибка, и они уже сдаются», — приводит слова Масвидаля EssentiallySports.

Напомним, Топурия и Махачев планируют провести бой между собой в рамках лёгкой весовой категории уже в 2025 году. Сразу после стартового гонга титул UFC в полулёгком весе будет объявлен вакантным.

Материалы по теме
UFC Fight Night 255: дебют Пуляева, бои звёздных Эдвардса и Блаховича. LIVE
Live
UFC Fight Night 255: дебют Пуляева, бои звёздных Эдвардса и Блаховича. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android