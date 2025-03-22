Масвидаль заявил, что готов поставить дом на победу Топурии в бою с Махачевым

Известный ветеран ММА Хорхе Масвидаль заявил о том, что готов поставить свой дом на победу чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии в потенциальном поединке против действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева.

«Я бы поставил дом на Илию. Я видел, как Илия справляется с высококлассными борцами — теми, кто занимается этим с детства. С олимпийцами. Одна ошибка, и они уже сдаются», — приводит слова Масвидаля EssentiallySports.

Напомним, Топурия и Махачев планируют провести бой между собой в рамках лёгкой весовой категории уже в 2025 году. Сразу после стартового гонга титул UFC в полулёгком весе будет объявлен вакантным.