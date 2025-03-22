UFC Fight Night 255: прямая онлайн-трансляция турнира начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 22 марта, в Лондоне (Великобритания) пройдёт турнир UFC Fight Night 255, в главном поединке которого бывший чемпион промоушена в полусреднем дивизионе Леон Эдвардс (22-4, 1 NC) сразится с американцем Шоном Брэди (17-1).

В соглавном событии спортивного мероприятия другой экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе, поляк Ян Блахович (29-10-1) встретится с новозеландцем Карлосом Ульбергом (11-1).

Начало турнира запланировано на 20:00 мск. В Российской Федерации трансляцию UFC Fight Night 255 проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, бои будут доступны на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.