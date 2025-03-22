Джордж Камбосос победил Джейка Уилли

В Сиднее (Австралия) завершился большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Джорджа Камбососа против австралийца Джейка Уилли.

Поединок продлился все отведённые 12 раундов, и на их протяжении Камбосос был более точен и эффективен в своих действиях. Уилли оказывал должное сопротивление и имел эпизодические успехи, но этого было недостаточно, чтобы как-то убедить судей.

По итогам 12 раундов судьи единогласно объявили победу Камбососа — 117-111, 115-113 (дважды).

Для Камбососа эта победа стала первой после досрочного поражения от ныне действующего чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Василия Ломаченко в мае 2024 года.