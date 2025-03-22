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Джордж Камбосос прокомментировал победу над Джейком Уилли

Джордж Камбосос прокомментировал победу над Джейком Уилли
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Бывший абсолютный чемпион мира в лёгкой весовой категории австралиец Джордж Камбосос дал комментарий после своей победы единогласным решением судей над соотечественником Джейком Уилли.

«Этому парню всего 24 года, и я уверен, что у него большое будущее, он ещё станет чемпионом. Он очень крепкий и сильный боксёр. Я не ожидал, что получу такой тяжёлый бой с Джейком. Ты молодец парень, у тебя всё впереди!» — сказал Камбосос сразу после боя в прямом эфире DAZN.

Напомним, в Сиднее (Австралия) состоялся большой вечер бокса, где поединок Камбососа и Уилли стал главным событием шоу от Matchroom Boxing. Стоит отметить, что поднявшийся в ринг после боя глава этого промоушена Эдди Хирн, заявил, что уже в ближайшие дни предложит Уилли промоутерский контракт.

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