Теренс Кроуфорд: уже воспринимаю себя в качестве величайшего боксёра в истории

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд объяснил, в каком случае он войдёт в топ-3 величайших боксёров в истории.

«Поединок со мной станет самым значимым в карьере Канело. Я уверен, что если смогу победить его, то войду в тройку величайших боксёров в истории, наряду с Шугаром Рэем Робинсоном и Мохаммедом Али. Не думаю, что эти места когда-либо будут заняты кем-то другим. Как мне кажется, Сауль также относится к числу величайших боксёров в истории.

Я уже воспринимаю себя как величайшего боксёра в истории. Подняться на две весовые категории и свергнуть с трона будущего абсолютного чемпиона в весе до 76,2 кг, даже не переходя в эту весовую категорию или ниже, — это подобно подвигу Генри Армстронга. Это будет невероятно. Всегда говорят: «Вы никогда не увидите, чтобы маленький парень победил большого». И я хочу изменить это мнение», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.