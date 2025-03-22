Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд: уже воспринимаю себя в качестве величайшего боксёра в истории

Теренс Кроуфорд: уже воспринимаю себя в качестве величайшего боксёра в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд объяснил, в каком случае он войдёт в топ-3 величайших боксёров в истории.

«Поединок со мной станет самым значимым в карьере Канело. Я уверен, что если смогу победить его, то войду в тройку величайших боксёров в истории, наряду с Шугаром Рэем Робинсоном и Мохаммедом Али. Не думаю, что эти места когда-либо будут заняты кем-то другим. Как мне кажется, Сауль также относится к числу величайших боксёров в истории.

Я уже воспринимаю себя как величайшего боксёра в истории. Подняться на две весовые категории и свергнуть с трона будущего абсолютного чемпиона в весе до 76,2 кг, даже не переходя в эту весовую категорию или ниже, — это подобно подвигу Генри Армстронга. Это будет невероятно. Всегда говорят: «Вы никогда не увидите, чтобы маленький парень победил большого». И я хочу изменить это мнение», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

Материалы по теме
Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном поединке с Саулем Альваресом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android