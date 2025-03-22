Хирн: если Джейк Пол хочет подраться с Джошуа, то ему нужна соответствующая страховка

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о том, что известный американский боксёр и блогер Джейк Пол бросил вызов его подопечному и бывшему чемпиону мира в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super соотечественнику Энтони Джошуа.

«Если быть честным, то, когда думаю о поединке между Джейком Полом и Энтони Джошуа, у меня возникает одна мысль — шутка. Хотя Эй Джей готов драться с кем угодно. Если Джейк хочет выйти в ринг и сразиться с Энтони, то ему понадобится соответствующая страховка. Единственное, что меня разочаровало в словах Джейка, это то, что он собирается выйти против Джошуа в 2026 году. Проведи бой в 2025 году, если ты действительно этого хочешь», — приводит слова Хирна журнал The Ring.