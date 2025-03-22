Леон Эдвардс — Шон Брэди: ориентировочное время начало боя на UFC в Лондоне — 1:30 мск

Сегодня, 22 марта, в Лондоне (Великобритания) на «O2 Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255, в главном поединке которого состоится противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Леоном Эдвардсом и топовым американским бойцом UFC Шоном Брэди.

Ориентировочное время начало их боя — 1:30 по московскому времени.

В Российской Федерации трансляцию UFC Fight Night 255 проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, бои будут доступны на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.